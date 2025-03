Momentos de terror viven tres familias, debido a que extorsionadores detonaron explosivos en dos viviendas, dejando, afortunadamente, solo daños materiales en las ciudades de Catacaos y Sullana. A una de ellas le exigen S/ 5,000. Mientras que en Piura, atacaron a balazos el frontis de la casa de una mujer.

Uno de los estos hechos ocurrió cerca de las 2:05 de la madrugada de ayer, cuando los hampones llegaron y detonaron el aparato explosivo en el inmueble de la calle Seis en el asentamiento Juan de Mori en el distrito de Catacaos.

Ahí, una madre de familia contó que se salvaron de que, junto a sus menores hijos, resulten heridos. “Fue cerca de las 2:05 de la mañana (de ayer) que nos levantamos por un sonido fuerte y por el olor a explosivo. Menos mal que hemos dormido (ayer) en la parte de atrás (en la casa), ya que antes hemos estado (durmiendo) en la sala por el calor. Gracias a Dios ha sido la intuición de una madre...”, dijo la esposa de un trabajador de una empresa de uva que, según indica, trabaja para el sustento de su familia.

Descartó que tengan dinero o un negocio para pagar las extorsiones que le vienen exigiendo los delincuentes mediente los mensajes que le hacen llegar a su esposo a su celular. “Los mensajes dicen que van a atentar contra la vida de mi esposo y mi familia. Esto es avisar lo que están pensando hacer. Están pidiendo la cantidad de 5 mil soles, un monto que no tenemos. Nosotros vivimos del día a día...”, dijo la mujer.

En tanto, su esposo y víctima de la extorsión no se explica por qué los atemorizan. “Estoy muy pensativo por la situación que estoy viviendo. No entiendo, porque yo no tengo dinero”, dijo el agraviado y padre de familia.

Mientras que, en la provincia de Sullana, sujetos lanzaron e hicieron detonar una dinamita en la vivienda de una ama de casa y madre de un comunicador social en la cuadra dos de la calle Los Ángeles en el asentamiento Santa Teresita.

El incidente se registró aproximadamente a las 2:10 de la madrugada, donde el explosivo causó daños materiales en la puerta y ventana del frontis de la casa, así como en la sala. Afortunadamente, la dueña de la casa estaba en su cuarto.

Ante esto, los vecinos expresaron su preocupación por el incremento de inseguridad en Sullana e hicieron un llamado a las autoridades que apliquen otras estrategias para frenar este tipo de hechos que vienen causando temor y podría causar una tragedia que lamentar.

Asimismo en Piura, una mujer vienen siendo extorsionada por unos sujetos que, abordo de una motocicleta, balearon su vivienda en el asentamiento Los Pinos.