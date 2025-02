Catacaos, la tierra del único Campeón Laureado de Marinera, “César Zapata Espinoza”, celebra este año el Bicentenario y dentro de las actividades artística está el VIII Concurso Nacional de Marinera Norteña y Tondero.

Con este festival se cierran las actividades programadas y la convocatoria está hecha a través de doña Persi Espinoza Goycochea, gerenta de la Escuela de Danzas que lleva el nombre de su hijo, César Zapata, quien hizo la invitación respectiva y cómo cada año albergará a decenas de parejas de ambos bailes.

MODALIDADES

El ritmo de la marinera y el tondero se dará cita, en el Coliseo Eriberto “Pirilo” Gómez, el sábado 21 de junio, con el III concurso seriado e individual de marinera norteña, también al VII concurso novel novel, y novel abierto de marinera norteña.

Para el domingo 22 de junio, será el turno para el II concurso individual de tondero (Mujeres), luego el VIII concurso nacional de marinera norteña y tondero.

Y como punto especial será el Concurso Campeón de Campeones marinera norteña y tondero “César Zapata Espinoza – Bicentenario de Catacaos”, que cerrará con broche de oro las actividades que darán realce a este efemérides.

INSCRIPCIONES

“ Hemos recibido pedidos de parejas de todo el Perú, que están pidiendo se oficialice este evento por el Bicentenario y se establezca dentro del calendario de aniversario , con el respaldo de la municipalidad Distrital, que también apoyará con su realización. Ya lanzamos la convocatoria oficial” señaló Persi Espinoza.

Las parejas participarán en las categorías infantil, juvenil, mayores y máster y las inscripciones se realizan en la Escuela de Danzas César Zapata Espinosa.