Denuncian presuntas irregularidades en el proceso de selección para la adquisición de 68 hemoglobinómetros portátiles solicitados por la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura. Pues señalan un presunto favorecimiento a una empresa, al cambiar las bases iniciales en pleno proceso.

Una denuncia presentada ante la Dirección de Supervisión y Asistencia Técnica del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) advierte un presunto favorecimiento a una empresa que participa en el proceso de licitación tras hacerse cambios en las bases del procedimiento de selección para la adquisición de 68 hemoglobinómetros portátiles, con destino a la estrategia de Salud sexual y reproductiva y etapa vida niño, convocada por la Dirección Regional de Salud.

La empresa Diagnóstica Peruana SAC, quien denunció el hecho, sostuvo que cumplió todos los requisitos que solicitaban en las bases iniciales, sin embargo, días después la Diresa modificó de manera sustancial las especificaciones técnicas iniciales, incorporando nuevas exigencias, lo cual califican de arbitrario y carece de sustento técnico.

Asimismo, señalan que estos cambios en las bases favorecerían a la marca HemoCue HB 801, que en el Perú la vende la empresa Simed Perú SAC, pues señalan que las especificaciones técnicas han sido transcritas de manera literal y coinciden con las características propias de esta marca en mención.

“En las presentes bases advertimos un claro direccionamiento en las especificaciones técnicas del equipo, las cuales se encuentran abiertamente orientadas a la marca HemoCue HB 801, lo que evidencia que la contratación está dirigida a un proveedor específico”, dice la denuncia.

Cabe señala que el 5 de enero se debió otorgar la buena pro, sin embargo, no se ha cumplido con la programación, según la página web de contrataciones.

Ante esta denuncia, intentamos comunicarnos con el director regional de salud, a través del área de imagen, pero no obtuvimos respuesta, pese a la insistencia.

Desde la empresa denunciante indicaron que la Diresa tampoco responde a la denuncia en la que solicitan que se suspenda la licitación por estar direccionada y porque se modificaron las especificaciones técnicas a la mitad del proceso.