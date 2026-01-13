El Pleno de Concejo aprobó por unanimidad la suspensión temporal del alcalde encargado de la Municipalidad Distrital de La Unión, Ruperto Fernández Sernaqué, durante la sesión extraordinaria desarrollada ayer en la comuna. Ahora el Jurado Nacional de Elecciones decidirá si procede o no con la sanción solicitada.

La suspensión, que en principio será de 30 días, de la autoridad edil sería por presuntas irregularidades en la entrega de bienes municipales sin contar con la autorización previa del Concejo.

Para ello, Fernández Sernaqué señaló que se ha seguido el proceso correspondiente y acepta la suspensión, sin embargo, aseguró que el sustento para el pedido de suspensión no se sujeta a la realidad, explicando que se actuó de acuerdo con las normativas.

“Cuando recibo el documento de Foncodes dando cuenta de la donación, yo mismo pido en sesión de concejo para que decidan el tema y son los regidores, quienes no se ponen de acuerdo, cinco regidores se abstuvieron, uno aprobó y otro lo desaprobó. Por lo que Foncodes a través de una resolución lo dio en transferencia, no siendo necesario ya la aprobación del concejo”, dijo.