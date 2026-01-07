Uno de los policías, cuya declaración sería fundamental para continuar con las investigaciones en relación a la desaparición del joven universitario de Ingeniería Civil de la UDEP, Anthony Camizán Guerrero, no se presentó a la citación realizada por parte de las autoridades.

Para ayer, martes 6 de enero, a las 8:30 de la mañana, en las instalaciones de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura había sido citado el efectivo policial, Jordan Randy Rojas Martínez, quien debía responder exactamente si vio a su colega, Mell Gipson Sancarranco Vega en el distrito de Canchaque en el mes de agosto, mes en que desapareció el universitario, Anthony Camizán Guerrero.

Su declaración sería fundamental, pues recordemos que el suboficial de la PNP, Mell Gipson Sancarranco Vega, habría vendido el celular Iphone 11 que era de propiedad de Anthony Camizán Guerrero. Actualmente Sancarranco se encuentra internado en el penal de Piura, luego que el Poder Judicial le dictó nueve meses de prisión preventiva.

El mencionado suboficial es investigado por el presunto delito de encubrimiento real y obstrucción a la justicia agravado. Según las declaraciones de Maryuri Sancarranco Távara, la persona que decidió la venta del teléfono de Anthony fue el efectivo Mell Gibson.

Ayer también se tomó la declaración de la joven Jeny Carla Ocaña Julca, quien debía declarar respecto a unas supuestas llamadas telefónicas recibidas del agente Edixon Rone Córdova Godos el día 21 de agosto del 20222, día de la desaparición de Anthony Camizán, a su persona y a su pareja sentimental de ese entonces, el suboficial Mell Sancarranco Vega.

Para hoy se realizaría la diligencia en el terminal terrestre de Castilla para ubicar al colectivero que trasladó la encomienda enviada por Edixón Córdova a Sancarranco en el año 2022.