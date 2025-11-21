La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof) ejecutó esta madrugada la detención judicial de cuatro efectivos policiales que laboraban en la comisaría de Tambogrande, investigados por presuntos delitos de corrupción de funcionarios, concusión, falsedad ideológica y fraude procesal.

La intervención fue realizada por el Tercer Despacho de la Fecof, a cargo de la fiscal provincial Fyorella Montero Talledo, en coordinación con personal policial especializado, quienes también llevaron a cabo el allanamiento, descerraje e incautación de documentos y equipos electrónicos en sus domicilios y centros de trabajo.

Los detenidos son los suboficiales de tercera PNP: J.A.M.A. (28), intervenido en la CPNP Tambogrande; B.S.M.C. (30), capturado cuando presuntamente intentaba huir en la CPNP Sullana de Familia; L.J.J.A. (32), intervenido en la CPNP Nuevo Sullana; y F.V.B. (27), detenido en su vivienda en el distrito de Sullana.

Durante el operativo se incautaron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, además de documentos públicos y privados que serán sometidos a peritaje, al considerarse que podrían contener información relevante para la investigación.

Según el Ministerio Público, los hechos se habrían registrado el 10 de junio de 2025, cuando los policías intervenidos participaron en una intervención policial a tres jóvenes que celebraban un onomástico en el distrito de Tambogrande. En ese contexto, uno de ellos fue trasladado a la comisaría, donde presuntamente fue amenazado con permanecer detenido y ser denunciado por diversos delitos si no entregaba dinero. Finalmente, los familiares habrían pagado S/1,450 para lograr su liberación.

En el operativo también participó personal de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de Piura, bajo la coordinación del abogado José Luis Velásquez Quesquén, quienes brindaron acompañamiento a las personas involucradas en el caso.