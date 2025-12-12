El presidente de la República, José Jerí Oré, arribó este viernes a la ciudad de Quito para participar en el XVI Gabinete Binacional Perú–Ecuador y en el Encuentro Presidencial que sostendrá con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa Azin.

El jefe de Estado llegó al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en horas de la madrugada, acompañado de su comitiva oficial, donde recibió los honores protocolares dispuestos por el Gobierno ecuatoriano.

La visita inició con una ceremonia de ofrenda floral en honor a los próceres del país vecino. Durante el acto se entonaron los himnos nacionales del Perú y Ecuador, un gesto que simboliza la relación histórica, el respeto recíproco y la voluntad de fortalecer los vínculos bilaterales.

Agenda

El mandatario peruano sostendrá una reunión con su homólogo ecuatoriano en el Palacio de Carondelet, donde abordarán los principales temas de la agenda común. Entre ellos destacan la cooperación en seguridad y defensa, la lucha contra la minería ilegal, así como la atención a la contaminación en la cuenca transfronteriza Puyango–Tumbes, uno de los puntos más sensibles para ambas naciones.

Los mandatarios también encabezarán el Encuentro Presidencial y la XVI Reunión del Gabinete Binacional de Ministros, un espacio en el que se desarrollarán mesas de trabajo dedicadas a asuntos sociales, culturales y de cooperación; producción, comercio, inversión y turismo; medio ambiente, energía y minería; además de temas fronterizos, infraestructura, conectividad, derechos de las personas y seguridad integral.

En ese contexto, ambos jefes de Estado suscribirán la Declaración Presidencial de Quito y adoptarán el Plan de Acción de Quito 2025, los cuales buscan establecer el trabajo conjunto durante el período 2025-2026.

Uno de los objetivos, también será abordar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, como un asunto de máxima prioridad, a través de “acciones binacionales urgentes”, así como la gestión integrada de las cuencas hidrográficas transfronterizas.

Este viaje marca el primer desplazamiento oficial al extranjero del presidente José Jerí desde que asumió funciones, y tienen como prioridad fortalecer los mecanismo de integración con Ecuador, país con el que el Perú comparte desafíos comunes, especialmente en materia de seguridad fronteriza.

A 27 años de la firma del Acuerdo de Paz de Brasilia (1998), ambos países mantienen un diálogo político de alto nivel que ha consolidado un vínculo estratégico y una agenda conjunta orientada al desarrollo, la integración y el bienestar de las poblaciones fronterizas.

En esa línea, el canciller Hugo de Zela señaló que el Perú prioriza una mayor articulación con sus países vecinos en inteligencia e intercambio de información, con el objetivo de prevenir delitos y desarticular organizaciones criminales que operan en la región.

Por ello, el Gobierno considera fundamental la participación de sus máximas autoridades en el encuentro binacional con Ecuador, que se ha convertido en un mecanismo clave de coordinación política, técnica y operativa entre ambos Estados.