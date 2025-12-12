El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, afirmó que los resultados alcanzados por la actual administración en materia de seguridad pública son mejores que los registrados en gobiernos anteriores.

También señaló que “los resultados son positivos” y resaltó el desempeño de la Policía Nacional en operativos y acciones realizadas durante los estados de emergencia.

Tiburcio explicó que más de la mitad de los homicidios reportados en el país se concentran en Lima y el Callao, por lo que se está reforzando el trabajo preventivo en estas zonas. Indicó que las comisarías deben operar con mapas del delito y estadísticas actualizadas para orientar la presencia policial según el desplazamiento de la criminalidad.

El ministro también subrayó que la estrategia de seguridad debe centrarse en anticipar los movimientos de organizaciones delictivas. Sostuvo que la vigilancia en los puntos de mayor incidencia debe mantenerse activa durante todo el día, con una operatividad que combine prevención, patrullaje y control territorial en zonas críticas.

Respecto a la reciente detención de cuatro policías acusados de solicitar dinero para liberar a detenidos, Tiburcio reafirmó que no habrá “espíritu de cuerpo” y que se aplicará una política de “tolerancia cero” frente a la corrupción.