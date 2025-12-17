A pocos días de Navidad, las personas realizan sus compras y uno de los puntos es el centro comercial Asia Perú, ubicado en la sexta cuadra de la calle San Juan de Dios, en el Cercado de la ciudad de Arequipa.

La variedad de productos importados atrae a los clientes. Muñecas de cinco soles hasta mil 400 soles que están elaboradas con silicona y cabello tipo peluca, lo más real posible. Además, pistolas de jueguete de 40 a 400 soles. “Hemos rebajado los precios para esta campaña de Navidad”, afirma una de la vendedoras.

Correo realizó un recorrido por los pasillos del centro comercial y encontró productos importados de piscinas, sombrillas, sillas y carpas para la playa. “Hay variedad de precios”, señaló Sofía, vendedora de productos de playa.

También se ofrecen juguetes de colección. “Tenemos precios de 10 soles a 200 soles, varía según el tamaño. Lo que está saliendo son las catanas desde 60 soles, led. Los peluches “bubu” se venden de 10 a 40 soles. Drones con cámara desde 50 soles”, afirmó Zulema.

En otro stand se ofrecen joyeros a 25 soles, lámparas a 28 soles y si llevan por mayor sale a 24 soles. Peluches importados que vienen con toalla incorporada desde 50 soles. El cocodrilo que buscan los clientes a 40 soles. También se ofertan las muñecas guerreras K-pop a 25 soles.