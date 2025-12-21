La medida contempla patrullaje motorizado en camionetas y motocicletas, patrullaje integrado entre policía y serenazgo, así como la intervención de agentes Terna, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y respuesta inmediata ante hechos delictivos.

“Llegar una hora después de ocurrido un delito no sirve”, remarcó el jefe policial al destacar la importancia de la respuesta oportuna.

Cada efectivo policial tiene asignado un cuadrante específico. Si abandona su zona de responsabilidad, el sistema emite una alerta para que retorne de inmediato. Además, la central de monitoreo y emergencias permite identificar qué unidades están más cerca de un incidente para una intervención rápida.

Con motivo de los feriados de Navidad y Año Nuevo, la PNP también reforzará la vigilancia en ferias navideñas, sitios turísticos, mercados de abastos, terminales terrestres y el aeropuerto, a fin de que la población celebre con tranquilidad.