Un violento asalto ocurrió la mañana de este sábado en pleno corazón de la ciudad de Ica, a escasos metros de la Plaza de Armas. Un delincuente encapuchado ingresó armado a la galería “El Búnker”, ubicada en la calle Tacna, y amenazó con un arma de fuego a la vendedora del local y a su hija menor, quienes quedaron en estado de shock tras el ataque.

Robo en la zona

El atraco se registró a las 8:55 a.m., cuando las cámaras de seguridad captaron al sujeto encapuchado ingresar de manera violenta, rastrillando su arma frente a la madre de familia mientras su hija jugaba en el mostrador. En cuestión de segundos, comenzó a exigir el dinero con amenazas directas: “Dónde está la plata, dónde está la plata”, gritaba, mientras la menor rompía en llanto ante la escena de terror.

En medio de la tensión, un segundo delincuente apareció en escena. Con el rostro cubierto por un casco de motorizado, ingresó con una mochila en la mano y comenzó a sustraer mercadería y dinero. Entre ambos lograron llevarse accesorios de celulares, efectivo, y finalmente una laptop, antes de darse a la fuga. La madre, en un acto desesperado, cubrió a su hija para evitar que ambas fueran heridas durante los 40 segundos que duró el asalto.

El hecho ha desatado indignación entre comerciantes y vecinos, quienes cuestionan que el atraco se perpetrara en una zona donde suele haber constante presencia policial. Para ellos, la respuesta de las autoridades resulta insuficiente frente al incremento de hechos delictivos incluso en zonas céntricas y de alto tránsito turístico.

Mientras tanto, la comunidad exige mayor seguridad y acciones concretas que eviten que hechos como este, cometidos incluso frente a menores de edad, queden impunes y sigan marcando la vida cotidiana en Ica.

VIDEO RECOMENDADO