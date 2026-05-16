El Juzgado Anticorrupción programó para este miércoles 27 de mayo la audiencia de juicio oral contra el exgobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, quien se encuentra en plena campaña política como candidato a la alcaldía de La Victoria.

El exburgomaestre aseguró su participación en los próximos comicios electorales de octubre de 2026, al inscribirse como cabeza de lista del partido político Perú Primero para el distrito victoriano.

Detalles

Sin embargo, al mismo tiempo que intentará convencer a los electores de votar por su persona, también deberá hacer lo propio ante un tribunal, para intentar demostrar su inocencia respecto a graves hechos de corrupción que se le imputan.

Como se recuerda, tras asumir como alcalde de La Victoria durante 19 años, Lozano fue elegido gobernador de Lambayeque para el periodo 2019 - 2022; sin embargo, la Fiscalía descubrió presuntos actos de corrupción en su pasada gestión municipal y solicitó su captura.

En enero de 2021, el Poder Judicial dictó mandato de prisión preventiva contra el entonces gobernador, quien coincidentemente sufrió una merma en su salud y tuvo que ser internado en la Clínica Juan Pablo II. Así se amparó en una supuesta enfermedad para evadir la cárcel y luego obtuvo mandato de detención domiciliaria por ser vulnerable al Covi-19.

No obstante, al vencer el plazo de la medida coercitiva, en agosto de 2022, Lozano reapareció rebosante de salud y exigió al Consejo Regional y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se le restituya en el cargo de gobernador.

Durante este tiempo, debido a la alta carga procesal, no se pudo realizar antes el juzgamiento. El 09 de noviembre de 2024, el Juzgado Anticorrupción programó el juicio para el 27 de mayo de 2026, fecha que paradójicamente coincide con la campaña electoral.

El caso se encuentra a cargo de la fiscal Karim Ninaquispe, quien solicitó 21 años de cárcel para Lozano Centurión, por el presunto delito de checho pasivo impropio.

Se le imputa haber recibido coimas de tres empresas (Hersaca, Quetzal y AC&C) a cambio de ser favorecidos con la adjudicación de millonarias obras en La Victoria.

En este proceso, también figuran como acusados: Harry Gonzales Solano, exgerente de Desarrollo Urbano; Dick Silva Rabines, exjefe de Estudios y Proyectos, y otros.

Dato

El juez Carlos Larios, del Juzgado Penal Unipersonal Anticorrupción, citó a 9 imputados y 25 testigos para el juicio.