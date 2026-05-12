La gestión del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, autorizó destinar S/ 15 mil para la defensa legal del gerente regional de Salud, Yonny Manuel Ureta Núñez, quien fue citado por la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque en el marco de la carpeta fiscal N.° 425-2025.

Caso

La medida quedó formalizada mediante la Resolución Gerencial General Regional N.° 000200-2026-GR.LAMB/GGR, emitida el 6 de mayo de 2026, en la que se aprueba el beneficio de defensa y asesoría legal con cargo a recursos públicos.

Según el documento, Ureta Núñez solicitó el beneficio tras ser comprendido en actuaciones promovidas por el Primer Despacho de Investigación Fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Chiclayo. La providencia fiscal dispone que el funcionario brinde declaración testimonial respecto a actuaciones administrativas relacionadas con el servidor Edwin Gómez Cruz.

La resolución precisa que el actual titular de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) no figura formalmente como investigado, sino que fue citado para informar si mantiene o mantuvo vínculo laboral con el Hospital Las Mercedes y si durante su gestión se inició algún procedimiento administrativo disciplinario contra Gómez Cruz.

El expediente señala además que Ureta Núñez presentó una propuesta de honorarios del estudio Lozano & Peralta Abogados por S/ 15 mil. El pago fue dividido en dos partes: S/ 12 mil al inicio del servicio y S/ 3 mil cuando se emita el archivo fiscal o requerimiento de sobreseimiento.

Justificación

La resolución invoca la Ley del Servicio Civil y la Directiva N.° 004-2015-SERVIR, que permiten otorgar defensa legal a funcionarios y exfuncionarios por hechos vinculados al ejercicio de sus funciones. Asimismo, se precisa que, de determinarse responsabilidad al finalizar el proceso, el beneficiario deberá reembolsar el dinero desembolsado por el Estado.