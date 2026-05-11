La Contraloría General detectó presuntas irregularidades en la adquisición de calzado y uniformes institucionales destinados a trabajadores del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), según un informe de control posterior.

Evaluación con criterios dispares

De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 006-2026-2-5343-AOP, emitido el 10 de abril de 2026, el comité de selección no habría aplicado criterios homogéneos en la evaluación de las propuestas presentadas por los postores, situación que habría afectado la transparencia del proceso de contratación.

El documento señala que ambas empresas participantes presentaron observaciones similares en sus ofertas técnicas, principalmente por la falta de precisión en las especificaciones del material del calzado para damas y caballeros. Sin embargo, solo una de ellas fue descalificada.

Diferencia en la adjudicación y mayor gasto

Pese a ello, la otra empresa obtuvo la buena pro, aun cuando su propuesta económica superaba en S/ 11 184 el valor estimado de la contratación. El proceso culminó con una adjudicación total de S/ 97 024, lo que implicó un mayor uso de recursos públicos.

Observaciones sobre acceso a la información

El informe también advierte que el Gobierno Regional de Lambayeque no habría atendido de manera oportuna la solicitud de acceso al expediente de contratación presentada por uno de los postores, lo que habría limitado el derecho a la información y afectado el principio de transparencia en las contrataciones públicas.

El documento fue remitido a la entidad regional para que adopte las acciones correctivas correspondientes dentro de su ámbito de competencia.