La Contraloría General de la República alertó sobre el avanzado deterioro de diversas calles y avenidas en el distrito de Chiclayo, en la región Lambayeque, situación que viene afectando la seguridad vial, la movilidad urbana y la calidad de vida de los ciudadanos.

Problemas viales

De acuerdo con los Informes de Orientación de Oficio N.° 016, 017, 018, 019 y 020-2026-OCI/0425-SOO, que comprenden el periodo del 19 al 27 de marzo de 2026, se identificaron múltiples tramos con pavimento en mal estado, caracterizados por la presencia de grietas, baches, hundimientos y zonas donde el asfalto se ha desprendido o desaparecido.

Según el organismo de control, estas condiciones generan superficies irregulares que representan un riesgo tanto para conductores como para peatones, además de dificultar el tránsito y el acceso a servicios básicos, centros de trabajo y actividades comerciales. Asimismo, el deterioro de las vías contribuye a la exposición al polvo y a mayores tiempos de desplazamiento.

No informan desde la comuna

Durante las inspecciones, la Contraloría también advirtió que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), a cargo de la alcaldesa Janet Cubas, no informó sobre la existencia de un plan de mantenimiento preventivo o correctivo para el presente año, pese al evidente estado de las vías en distintos sectores de la ciudad.

Las afectaciones se registran en diversas zonas del distrito. En el sector sur, urbanizaciones como Santa Victoria, Arturo Cabrejos Falla, San Eduardo y Federico Villarreal, así como pueblos jóvenes como San Francisco, San Martín de Porres, Buenos Aires y Zamora, presentan calles con grietas extendidas, hundimientos y baches.

En el cercado de Chiclayo, en el área delimitada por las avenidas Pedro Ruiz Gallo, Sáenz Peña, Francisco Bolognesi y José Eufemio Lora y Lora, se identificaron vías con desgaste severo del pavimento y tramos donde el asfalto ha desaparecido.

En tanto, en la zona norte —que comprende urbanizaciones como Los Rosales, San Lorenzo y San Luis, además de la UPIS Cois y pueblos jóvenes como El Porvenir y La Primavera— se verificaron condiciones similares, con fisuras, baches y desprendimiento de materiales.

Una situación comparable se observó en la zona noroeste, en sectores como Miraflores, San Isidro y Santa María, donde el deterioro es progresivo y en algunos tramos el pavimento se ha perdido parcialmente o en su totalidad.

Finalmente, en el noreste del cercado, en áreas delimitadas por las avenidas Nicolás de Piérola, Sáenz Peña, Francisco Bolognesi y Miguel Grau, se reportaron calles con daños generalizados, hundimientos y ausencia de pavimento.