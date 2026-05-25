La obra “Cyrano de Bergerac” regresará a los escenarios limeños en una nueva versión musical pensada para toda la familia. La puesta en escena se presentará en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima desde el 13 de junio hasta el 4 de julio.

La adaptación mantiene la esencia del clásico escrito por Edmond Rostand y sigue la historia de Cyrano, un espadachín y poeta que enfrenta el desafío de expresar sus sentimientos.

La producción está dirigida por Fito Valles y es una coproducción entre Teatro La Plaza y el Centro Cultural de la Universidad de Lima.

Elenco renovado y propuesta familiar

La temporada contará con siete únicas funciones y un elenco integrado por Roni Ramírez, quien interpreta a Cyrano; Macla Yamada, en el papel de Roxana; y Pedro Pablo Corpancho como Christian.

También participan Joaquín Escobar y Diego Pérez, quienes asumirán distintos personajes dentro de una propuesta escénica apoyada en el juego teatral y música inédita.

“Es una obra que entretiene, hace reír y también emociona, logrando que grandes y chicos empaticen con la historia de una manera muy natural”, señaló Lorena Alberti, directora del Centro Cultural de la Universidad de Lima.

Humor, música y reflexión sobre la identidad

La obra apuesta por una puesta dinámica y cercana que conecta con temas actuales como la inseguridad personal y la necesidad de aceptación.

“Esta propuesta es especial porque invita a que todas las personas, especialmente los niños, creen sus propias historias y se atrevan a contarlas con los pocos recursos escenográficos que puedan tener”, comentó Fito Valles.

Por su parte, Joaquín Escobar destacó que el mensaje central de la historia mantiene vigencia.

“Cyrano de Bergerac evidencia que lo que realmente debería saltar a la vista es el alma de cada persona”, afirmó el actor.

Fechas, horarios y entradas

Las funciones se realizarán únicamente los sábados, del 13 de junio al 4 de julio de 2026, en dos horarios: 11:00 a. m. y 4:00 p. m.

La obra se presentará en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima, ubicado en jirón Cruz del Sur 206, Santiago de Surco.

Las entradas ya se encuentran disponibles en preventa a través de Joinnus, con precios desde S/ 20. Además, el recinto contará con estacionamiento gratuito sujeto a aforo.