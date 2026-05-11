Mediante las investigaciones, la Policía determinó que el delincuente César Arturo Ventura Peña, de 48 años de edad, conocido en el mundo del hampa como “Chaleco”, también estuvo implicado en la organización criminal “Los Sicarios del Norte”, en la región Lambayeque.

Tras la desarticulación de la mencionada peligrosa red delictiva, conformada por al menos 40 integrantes, se conoció que uno de ellos fue Ventura Peña, implicado en los delitos de robo agravado, extorsión, homicidio, sicariato, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, entre otros

Acusado

De acuerdo a la información policial, este individuo fue detenido en el año 2016 por presentar una requisitoria vigente por el delito contra la seguridad pública en su modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armas en la red delincuencial “Los Chalecos del Norte”, solicitado por el Juzgado de José Leonardo Ortiz.

Para ello, “Chaleco” fue trasladado hacia la carceleta del Poder Judicial, donde luego sin que nadie de los custodios se dé cuenta, violentó las puertas y ventanas de la parte posterior de la sede, donde finalmente escapó con ayuda de otras personas que estaban en el exterior del lugar. Desde esa fecha se mantuvo prófugo de la justicia, siendo su requisitoria actualizada mediante expediente N° 21 de fecha 27 de enero del 2026.

Tal como el diario Correo informó en su edición anterior, la mañana del último miércoles, los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), al tener conocimiento sobre su paradero ejecutaron un operativo al mando del alférez PNP Angello Daniel Gastelo Peralta trasladándose hacia la calle Las Flores manzana F, lote 07 del asentamiento humano Buen Pastor del sector La Pradera de Chiclayo, donde finalmente encontraron al imputado.

Además presenta otras requisitorias por lesiones graves y tenencia ilegal de arma de fuego.

Seguridad

Fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial, donde es resguardado para que no vuelva a escaparse de la sede