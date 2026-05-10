El Poder Judicial de Lambayeque ordenó cuatro meses de prisión preventiva contra Jonaiker Estig Colmenares (27), investigado por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de porte ilegal de municiones, en agravio del Estado.

Investigación y medida

El hecho está tipificado en el artículo 279-G del Código Penal y es atribuido al investigado por la presunta tenencia de material de uso restringido, bajo la representación de la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2026, alrededor de las 12:20 horas, cuando personal policial realizaba patrullaje preventivo en las inmediaciones del mercadito del pueblo joven San Cristóbal. Durante estas labores, los agentes identificaron a Jonaiker Estig, en actitud sospechosa, procediendo a intervenirlo.

En la diligencia, se le halló un estuche plástico en la mano izquierda que contenía 49 cartuchos de munición calibre 9x19 mm, correspondiente a armamento de uso restringido según la normativa de la Sucamec.

El Ministerio Público sustentó el pedido de prisión preventiva, que fue finalmente declarado fundado por el Poder Judicial.