Las 19 mujeres intervenidas en Lambayeque durante el operativo simultáneo contra las redes criminales “Hijos de Dios” y “Tren del Llano”, vinculadas al Tren de Aragua, decidieron no recibir inicialmente el apoyo de los equipos especializados del Estado, pese a haber sido puestas a disposición para su asistencia.

Situación

La coordinadora de la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (Udavit), Neysla Guevara Alarcón, explicó a Correo que, tras este tipo de intervenciones, el trabajo institucional se centra en brindar información y sensibilización a las personas.

“Se les intentó explicar en qué condición se encontraban y cuál es el delito de trata de personas, así como la forma en que el Estado puede ayudarlas”, indicó.

Sin embargo, reconoció que no siempre se logra que las víctimas asimilen esa información en el momento de la intervención.

“Lamentablemente, en algunos operativos no se logra concientizarlas. Muchas no aceptan que están siendo víctimas de explotación sexual”, afirmó.

Guevara precisó que, tras la intervención, las mujeres recibieron charlas informativas sobre el delito de trata de personas y los mecanismos de asistencia del Estado, incluido el programa de víctimas y testigos del Ministerio Público.

“En otros operativos hemos logrado que varias víctimas, incluso menores y adultas, se acojan al programa de protección”, señaló.

Añadió que el acompañamiento incluye información detallada y canales de contacto para solicitar apoyo de manera confidencial.

“Se les brindó direcciones y teléfonos para que, cuando tomen conciencia y lo consideren pertinente, puedan comunicarse de forma anónima y segura con las autoridades”, explicó.

La funcionaria también advirtió a Correo que una de las principales barreras para la aceptación del apoyo estatal es el temor a represalias.

“A las víctimas se les habla de otra forma, se les dice que se les va a apoyar y no se les va a dejar solas”, subrayó.

Sin embargo, agregó que muchas expresan miedo a que las amenazas contra ellas o sus familias se concreten si regresan a sus lugares de origen. En esos casos, precisó, el Estado puede coordinar medidas de protección incluso fuera del país. “Las medidas de protección que se dictan acá siguen allá”, puntualizó.

Explotación

Mujeres intervenidas fueron encontradas en locales nocturnos y hoteles, según la Segunda Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima.