Mediante minuciosos trabajos de investigación y seguimiento, la Policía Nacional logró ubicar y capturar a presuntos delincuentes e integrantes a la organización criminal “Los Monstruos de Cruz del Médano”, en la región Lambayeque.

Se trata de Jesús Manuel de la Cruz Chuzón (33), alias “Macho” o “Gringo”, sus hermanos Gustavo Arturo (30) (a) “Jano”, Marco Antonio (20) (a) “Zafiro”, Bartolomé Javier de la Cruz Chuzón (25) (a) “Bartolo” o “Chico”, Luis Fernando Bances Sandoval (28) (a) “Grande”, Luis Santaria Siesquén (44) (a) “Leti” o “L”, Mauro Gonzales Sipión (45) (a) “Caña”, Andrés Santisteban Farroñán (21) (a) “Andrés”ny Cinthya Santamaría Maco (34) conocida en el mundo del hampa como “Cinthya”, quienes son acusados de estar inmersos en el delito contra el patrimonio en sus diferentes modalidades seguida de violaciones sexuales.

Medida judicial

De acuerdo a la información policial, el operativo se registró la madrugada del último martes, cuando los agentes del Grupo Especial de la División de Investigación Criminal (Divincri), al mando del coronel PNP Luis Revilla Placencia, luego de obtener información sobre las identidades y paraderos de los maleantes, que desde el 2021 perpetraban sus actos delictivos sembrando el terror a los pobladores de los distritos de Mórrope, Mochumí, Túcume, se trasladaron hasta el sector Cruz del Médano u otras zonas, donde atraparon a los nueve implicados.

Esta medida se ejecutó luego que al menos 15 denuncias coincidían con la misma modalidad, donde hampones armados, con prendas de vestir oscuras y sus rostros cubiertos, interceptaban a sus víctimas en las zonas rurales.

Luego los trasladaban a lugares apartados donde les robaban su dinero u otras pertenencias y, no contento con ello, a las mujeres las sometían a sus bajos instintos, pues las ultrajaban sexualmente, para finalmente dejarlas abandonadas a su suerte. En otros casos ingresaban a las viviendas donde cometían asaltos y robos, y de igual manera abusaban en su mayoría de las menores de edad, y señoritas e incluso una anciana.

Es por ello que con elementos de convicción el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria emitió la resolución judicial N° 01 con expediente 07166-2025-7-1706-JR-PE-04, donde autorizó la detención preliminar con allanamiento, descerraje, registro en inmuebles, contra presuntos miembros de la organización criminal “Los Monstruos de Cruz del Médano”. De igual manera también se autorizó el registro de tres celdas de internos del penal de Chiclayo, situado en el distrito de Picsi, vinculados al caso.

Esto fue a pedido de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada (Feccor), con quien los detectives de la Divincri coordinaron tras varios meses de aplicar técnicas especiales de investigación, lo que permitió identificar a 18 maleantes de la misma mafia.

Participaron del operativo nueve oficiales, 250 suboficiales y 53 unidades móviles, entre ellos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), quienes allanaron inmuebles con descerraje en simultáneo, donde además incautaron dos armas hechizas tipo escopeta con 3 cartuchos calibre 16, de igual manera 27 teléfonos celulares y equipos informáticos.

También 12 pasamontañas, dos armas blancas como un machete y un cuchillo, diez pares de guantes negros para no dejar huellas y la suma de S/15,000 en efectivo, presuntamente producto de actividades ilícitas que realizaban.

Todos los arrestados fueron trasladados a la sede de la Divincri, para continuar con las respectivas diligencias de ley, por los delitos de robo agravado, violación sexual, receptación y organización criminal.