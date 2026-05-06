Desacato total. La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) registra 74 expedientes para clausura definitiva de discotecas, bares y otros locales comerciales por carecer de licencias de funcionamiento, infringir las normas de seguridad o provocar ruidos molestos.

La subgerente de Fiscalización de la MPCh, Pamela Mera Saavedra, señaló que su despacho elevó los 74 expedientes al Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (Satch) para que ejecute las medidas sancionadoras.

Detalles

En sesión de Concejo, la funcionaria expuso el trabajo realizado por su despacho desde que asumió el cargo en enero de 2025, lo cual, según dijo, le ha generado hasta cuatro denuncias por abuso de autoridad.

Los regidores exigieron respuestas respecto a la situación de las discotecas que vienen alterando el orden público y ocasionando malestar a los vecinos.

La funcionaria precisó que, de la relación de 74 expedientes para clausura, 9 cuentan con informe dirigido a la Procuraduría para denuncia por desobediencia a la autoridad, debido a su reincidencia para incumplir las normas.

Se trata de los establecimientos: Santeon, Hispana Group Corporación Don Shalo, Xpace, Establecimiento Comercial Ginos, Serena Vista Mar, Cae, Clase fit, Tiki Tik y, Fama Sac.

Respecto al caso Santeon, precisó que el 8 de marzo se aplicó la clausura temporal, 10 de marzo la papeleta de desobediencia, 11 de marzo se remitió el informe a Procuradoria y el 9 de abril salió la resolución de sanción.

Más irregularidades

Luego, el 23 y 24 de abril se emitió el informe final de Instrucción donde se recomienda a la gerencia de seguridad ciudadana multar al infractor y aplicar la clausura definitiva del establecimiento.

Sobre el caso Shalo, el 14 de febrero se ordenó la clausura temporal y papeleta por desobediencia, 17 se comunicó a Procuradoría, 24 marzo se emitió la resolución de sanción y el 4 de abril el informe final de instrucción, donde se recomienda imponer multa al infractor y aplicar la clausura definitiva.

“En Santión nos pusieron hasta 5 agentes de seguridad y aún así pusimos nuestros cuerpos como barrera para que la gente no ingresara, humanamente ya hemos hecho todo lo posible, más no se podría”, dijo.

Cabe indicar que en la sesión de concejo también participaron funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico Local, quienes expusieron sobre la actual situación referente a edificaciones y locales que operan con y sin licencias.

Al término de la exposición de los funcionarios, la regidora Katia Araujo cuestionó que hayan responsabilizado al SATCh por no ejecutar las sanciones.

“Durante toda la exposición, han echado la culpa al Satch, al ejecutor coactivo. Yo creo que deberían tener mayor coordinación con el Satch y no echarle la culpa a un funcionario cuando él no está presente y no se pueda defender”, indicó.

La concejal precisó que en algunos casos se envió al Satch resoluciones de sanción que no están debidamente impuestas o que les faltan firmas o notificaciones; sin embargo, la alcaldesa Janet Cubas aseguró que sí enviaron expedientes completos.

“Se han subsanado errores que seguramente en el pasado se pudo haber incurrido y ya no haya justificación o causal para no seguir actuando de parte de Ejecución Coactiva”, aseveró.

Concejo espera exposición

El regidor Carlos Gonzales García le pidió a la alcaldesa Janet Cubas que, para la próxima sesión de Concejo, sean invitados con urgencia el gerente del Satch y el ejecutor coactivo. “Ya tenemos el panorama completo y ahora es necesario que ellos nos expliquen por qué no se ejecutan los expedientes de clausura, y definir las responsabilidades que existen”, indicó.