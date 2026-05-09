La Policía Nacional arrestó a ocho presuntos delincuentes por estar implicados en los delitos contra la seguridad pública en a modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y material explosivo, así como contra el patrimonio en la figura de receptación.

Detenciones

El operativo se registró a las 8 de la noche del último lunes, cuando los agentes del Área de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri), en coordinación con la Digimin detuvieron a Diego Romeli Ruiz Castro, de 26 años de edad, Deiver Alexander Pretel Ruiz (24), Cristopher Salvador Moreno Rojas (19), Juan de Dios Reupo Segura (21), Eusebio Cubas Gonzáles (48), Juan Francisco Zambrano Barreto (19), así como los hermanos Yordi Alexander (20) e Ingrid Vanessa Cubas Pomachari (28).

Operativo

De acuerdo al acta policial, esta medida se dio luego que los detectives obtuvieron información que unos maleantes provenientes de la ciudad de Trujillo, Chiclayo y Ferreñafe integrantes de la banda criminal “Los Injertos del Norte”, se reunirían para planificar actos delictivos como posibles atentados con material explosivo contra locales nocturnos, con la finalidad de amedrentar a sus víctimas para el cobro de cupos.

Es así que los uniformados rápidamente ejecutaron un operativo al mando del jefe de la Divincri, coronel PNP Luis Revilla Placencia, con quien se trasladaron hasta el inmueble ubicado en el Pueblo Joven Saúl Cantoral en la capital de la Amistad. En el lugar primero realizaron trabajos de vigilancia, luego de unas horas procedieron a ingresar encontrando a los sospechosos. Rápidamente fueron reducidos.

Al hacer el registro domiciliario los efectivos PNP encontraron dos armas de fuego tipo revólver, siete cartuchos de dinamita, dos mototaxis sin placas de rodaje, así como 11 teléfonos celulares, entre otros objetos de dudosa procedencia.

Antecedente

Cabe indicar que los detenidos presentan antecedentes policiales por distintos delitos y tres de ellos son trujillanos.