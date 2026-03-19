El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento al Gabinete Arroyo el pasado martes, a 25 días de las elecciones generales del 12 de abril. El nuevo Gabinete es, nada menos, el décimo segundo en lo que va de este quinquenio (que ha tenido cuatro presidentes). Es decir, tenemos casi dos gabinetes y medio por año. Las rotaciones en los ministerios no cesan y las cifras son reveladoras. ¿Cuánto afecta esto la gestión pública del país?

Inestabilidad

El Ministerio del Interior concentra la mayor inestabilidad política del Ejecutivo desde julio de 2021. La cartera suma 18 ministros en menos de cinco años y evidencia una rotación que supera a todos los sectores del Gabinete.

Willy Huerta Olivas fue el que más tiempo resistió en el cargo durante el gobierno de Pedro Castillo con 141 días. Vicente Romero Fernández, ya en el gobierno de Dina Boluarte, llegó a los 308. Del otro lado, en cambio, César Cervantes Cárdenas (con Dina) duró apenas once días y Mariano González Fernández (con Castillo), quince. El actual ministro, José Zapata Morante, asumió el 17 de marzo de 2026 y lleva apenas dos días.

La docentes y politóloga Alexandra Ames explica que la alta rotación en esta cartera supone un promedio de 1 ministro cada 3 meses y medio, lo que origina un cambio de enfoque de gestión y de prioridades. “No importa qué tan experto podría ser el ministro, resulta imposible hacer reformas estructurales para que la seguridad ciudadana funcione”, advirtió.

Cabe indicar que según reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de 8,6 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2021, pasamos a 10,6 en 2025. Solo en enero y febrero de 2026 han ocurrido 383 denuncias por homicidios, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana.

Tasa de homicidios entre 2019 y 2025 según el informe técnico denominado "Evolución de la Tasa de Homicidios e Indicadores de Seguridad Ciudadana, 2022–2025" del INEI.

Otros ministerios afectados por la alta rotación son la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) con 12 cambios hasta lo que va de este quinquenio. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Defensa (MINDEF) registran 11 cambios ministeriales en los últimos 5 años.

Para el analista político Jeffrey Radzinsky, este patrón responde al “desorden” y la “pésima gestión pública” que afecta la coordinación entre niveles de gobierno. “Los ministerios coordinan y ejecutan cuestiones con los gobiernos locales, con las municipalidades, con los gobiernos regionales y como no, también con el Congreso de la República”, explica.

Breves

Entre tanto, el principal portafolio, la PCM acumuló 12 jefes de gabinete desde julio de 2021, varios de los cuales tuvieron salidas abruptas. Héctor Valer permaneció solo 7 días, entre el 1 y el 8 de febrero de 2022, tras denuncias de violencia familiar. Pedro Angulo Arana dejó el cargo luego de 11 días por presiones políticas y un entorno de protestas sociales.

Por su parte, Betssy Chávez Chino estuvo12 días antes de renunciar por supuestas discrepancias con el gobierno de Pedro Castillo y críticas públicas a su labor.Los antecedentes muestran que Denisse Miralles Miralles se convirtió en la cuarta con la gestión más breve. Permaneció 21 días y fue “renunciada” el 17 de febrero de 2026, a un día del voto de confianza, por el pedido expreso de Balcázar.

Para Radzinsky, las modificaciones afectan no solo las “cabezas” de los ministerios sino a nivel viceministerial, de directivos y de equipos técnicos. “Entonces, muchas veces el error en la designación, sobre todo de cargos ministeriales, es olvidarse que el cargo de ministro de Estado es un cargo político, entonces toca tener un conocimiento técnico y también un desempeño, un desenvolvimiento y cierto criterio político”, precisó.

Precisamente, el gobierno de Pedro Castillo registró la mayor inestabilidad ministerial del periodo analizado. Esa administración sumó siete ministros del Interior en poco más de un año de gestión. El preso de la Diroes nombró además a cinco presidentes del Consejo de Ministros.

Las crisis políticas recurrentes motivaron la recomposición constante de las carteras clave del Estado. La gestión de Dina Boluarte también mantuvo una rotación elevada con ocho ministros del Interior. El Poder Ejecutivo tuvo cuatro jefes de Gabinete hasta la destitución de la mandataria el diez de octubre de 2025.

Esa administración redujo parcialmente la frecuencia de los cambios frente al periodo de su antecesor. La presidenta buscó una mayor continuidad relativa a pesar de las tensiones institucionales del país.

Los gobiernos de Jerí y Balcázar presentan cifras distintas en la conformación de sus equipos. Jerí registró un periodo breve con un solo gabinete y un cambio ministerial. La administración de Balcázar acumula dos jefes de gabinete y dos cambios en el sector Interior.

La dinámica actual refleja la persistente fragilidad en la conducción de las políticas públicas peruanas.

Los ministerios con menor rotación son el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con cinco titulares, mientras que Vivienda y Comercio Exterior presentan seis cada uno.