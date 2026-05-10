Hasta el momento, los miembros de la presunta red delictiva ‘Los Monstruos de Cruz del Médano’ se encuentran bajo sospecha por su participación en 23 hechos criminales, los cuales se habrían registrado entre el 12 de mayo del 2021 y abril del 2025.

Pesquisas

Dicho grupo fue desarticulado el último martes durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) de Lambayeque; hecho sustentado en un mandato judicial de detención preliminar.

Esta intervención culminó con incautaciones, el allanamiento de inmuebles y la captura de 9 implicados, quienes permanecerán en una carceleta de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo por el plazo de 15 días.

Pero las indagaciones de las autoridades advierten que esta red contó con un total de 18 integrantes; 3 de los cuales se encuentran recluidos en el penal de Chiclayo, y seis aún siguen en la clandestinidad, ya que no fueron encontrados en sus respectivos domicilios.

De acuerdo a la Policía y la Fiscalía, es la primera vez que una serie de sujetos serán procesados penalmente por su accionar tan cruel, ya que, a la par de usar armas de fuego para robar, también sometieron sexualmente a las mujeres que encontraban a su paso; en dos de los ocho casos registrados, las agraviadas eran menores de 13 y 17 años de edad.

Complejo

El fiscal adjunto provincial de la FECOR de Lambayeque, José Luis Díaz Nepo, quien estuvo en la captura de ‘Los Monstruos’, explicó a Correo que la investigación atravesó por distintas etapas. Al inicio fue difícil identificar a los sospechosos, ya que estos emplearon pasamontañas para cometer sus ilícitos. Sin embargo, durante un hecho uno de ellos dejó ver su rostro, lo que facilitó dar con su paradero y, a partir de ahí, su relación con los demás denunciados.

Entre 2021 y 2024, personal policial de las comisarías de Mórrope, Mochumí, Íllimo y Lambayeque remitió informes sobre al menos 15 robos que tenían características similares; es decir asaltos en caminos rurales a choferes y pasajeros, para quitarles sus pertenencias, o robos con armas de fuego en viviendas, principalmente en caseríos, porque así sacaban ventaja del aislamiento. El otro factor que se repetía era la violencia sexual, cuando los delincuentes encontraban mujeres en sus atracos.

Ello dio paso a que agentes de la Divincri analicen los elementos para concluir que existía una conexión y un modus operandi. Además, de los testimonios de los agraviados y la revisión de antecedentes penales y policiales, los investigadores dieron con una fuente que brindó detalles sobre cómo operaban ‘Los Monstruos’.

“Se presume que ellos cometían los robos, pero al notar que entre las víctimas habían mujeres, procedían a la agresión sexual. Vamos a plantear un concurso real de delitos, porque para la Fiscalía hubo un modus operandi. Lamentablemente, se sabe que entre 3 a 4 sujetos procedían a los vejámenes, se turnaron”, informó el representante del Ministerio Público.

Pericias

La FECOR maneja muestras biológicas que serán homologadas con los sospechosos, para establecer su grado de participación en los ataques. Otro elemento que se mantiene en reserva es el resultado de escuchas telefónicas legales y del levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Estas labores serán determinantes en caso se formule un pedido de prisión preventiva, una vez finalizada la detención preliminar. El despacho del fiscal Díaz Nepo ha solicitado más apoyo para el personal policial, pues deberán procesar numerosos indicios y finalizar con la toma de declaraciones.

Entre los detenidos se encuentran: Jesús Manuel de la Cruz Chuzón, (a) ‘Macho’, Gustavo Arturo de la Cruz Chuzón, (a) ‘Jano’ o ‘Machete’, Bartolomé Javier de la Cruz Chuzón, (a) ‘Bartolo’ o ‘Chico’, Marcos de la Cruz Chizón, (a) ‘Zafiro’, Luis Santamaría Siesquén, (a) ‘L’ o ‘Leti’, Luis Fernando Bances Sandoval, (a) ‘Grande’, Cinthya Santamaría Maco, (a) ‘Cinthya’, Andrés Santisteban Farroñán, (a) ‘Andrés’ y Mauro Gonzales Sipión, (a) ‘Caña’. Los reclusos que también fueron allanados son: Pedro Segura Farroñán, (a) ‘Pedrito’ o ‘Vieja’, Luis Flores Purizaca, (a) ‘Cojo’, y Víctor Valdera Inoñán, (a) ‘Loco Lucho’.

Durante el operativo, se realizó la incautación de armas hechizas, 3 cartuchos, armas punzocortantes, diez pares de guantes, doce pasamontañas y S/15 000 en efectivo.

Nueve sujetos continuarán detenidos, de forma preliminar, hasta por un plazo de 15 días. Ellos estarían involucrados en delitos de organización criminal, robo agravado, receptación. Asimismo, son señalados por ultrajar sexualmente a mujeres y niñas en zonas rurales de Mochumí y Mórrope.