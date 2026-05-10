De manera extraña e inesperada, un adolescente perdió la vida en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque.

El lamentable suceso se registró la madrugada del miércoles 6 de mayo, cuando el menor O. F.S., de 14 años de edad, fue hallado tendido en el pavimento a la altura de la avenida Colectora en la capital de la Amistad.

Lamentable suceso

De acuerdo a la información policial, fueron transeúntes y vecinos de la zona, quienes al percatarse que un muchacho estaba acostado e inmóvil cerca a una acequia, dieron aviso a los agentes de la comisaría César Llatas Castro, cuyos uniformados al llegar constataron que se trataba de un menor y no tenía signos vitales.

Asimismo, verificaron que cerca al cuerpo inerte estaba su bicicleta y el teléfono celular del estudiante.

Hasta la zona también se hizo presente la madre del occiso, L. S.S. (47), quien no supo explicar porqué su hijo salió de su casa situada en la avenida Las Américas pasada la medianoche. Solo indicó que ella había estado en un compromiso y es allí donde recibió una llamada del último de sus tres vástagos quien le aseguró lo siguiente: “Mamá, mamá me están persiguiendo” y luego colgó.

Señaló que de inmediato salió a buscarlo, pero no lo encontró por ningún lado, hasta que los efectivos PNP se comunicaron con ella y le dieron la desafortunada noticia.

El caso fue informado a un representante del Ministerio Público y a los detectives del área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes realizaron el levantamiento del cadáver e internamiento en la morgue, para que se le practique la necropsia correspondiente y determinar las verdaderas causas del deceso.