El presidente José María Balcázar participó en la santa misa por el primer año de pontificado del papa León XIV, ceremonia realizada en el frontis de la Catedral de Chiclayo.

El mandatario asistió acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, además de ministros de Estado, autoridades regionales y representantes de la sociedad civil de Lambayeque.

La celebración religiosa fue presidida por monseñor Edinson Farfán Córdova, quien resaltó que el papa León XIV promueve una Iglesia Católica cercana a la población, basada en la escucha, la unidad y la confianza en el mensaje de Jesucristo.

La participación del jefe de Estado en la ceremonia formó parte de una intensa jornada de actividades oficiales en el norte del país.

Durante la mañana, Balcázar visitó la región La Libertad, donde supervisó acciones vinculadas a la seguridad ciudadana y recorrió el nuevo laboratorio de criminalística.

Asimismo, el mandatario acudió a la Universidad Nacional de Trujillo, donde recibió la condecoración honorífica de primer grado “Libertador Simón Bolívar”. Más tarde, en Lambayeque, visitó las instalaciones del Servicio Integral Especializado para la Violencia en las Familias.