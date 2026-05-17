El Ministerio de Cultura dispuso el inicio de acciones de saneamiento físico-legal del bien inmueble prehispánico denominado “Huaca El Pato”, ubicado en el distrito de Cayaltí, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. La medida fue oficializada mediante la Resolución N.º 000016-2026-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC.

El sitio arqueológico, correspondiente al periodo Intermedio Tardío, cuenta con un expediente técnico de delimitación elaborado en 2015 que establece un área intangible de 3774.07 m² (0.3774 ha) y un perímetro de 246.44 m.

Según informes técnicos y legales, el predio no registra antecedentes en los Registros Públicos ni superpone con derechos de terceros, lo que lo convierte en un caso prioritario para su protección mediante la inscripción registral a favor del Estado.

El proceso contempla la inmatriculación del área identificada, a fin de consolidar la titularidad del Estado, representado por el Ministerio de Cultura.

Asimismo, se dispuso la apertura de la correspondiente partida registral a favor del Estado – Ministerio de Cultura en el Registro de Predios de la Oficina Registral de Chiclayo de la Zona Registral N.º II – Sede Chiclayo, y la inscripción de la condición cultural conforme a la normativa vigente.

Así también, se otorga un plazo de 30 días calendario desde la publicación de la resolución para que cualquier tercero que se considere con derechos sobre el área pueda formular oposición debidamente sustentada.

La medida se enmarca en el Decreto Legislativo N.º 1661, que establece un régimen especial para el saneamiento físico-legal de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.