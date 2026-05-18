​Un grupo de 10 delincuentes, aproximadamente, irrumpieron a plena luz del día en una vivienda de la urbanización Aeropuerto, en Juliaca, logrando sustraer una fuerte suma de dinero en efectivo.

Los criminales aprovecharon de manera estratégica un corte de energía eléctrica programado en la zona, lo que dejó completamente inoperativas las cámaras de seguridad del inmueble y facilitó su ingreso sin dejar registros fílmicos inmediatos. El botín robado correspondía a los fondos recaudados durante el bautizo y un tradicional corte de pelo.

​El asalto se ejecutó con extrema violencia pasadas las 9:00 a.m., cuando los malhechores arribaron al lugar a bordo de una camioneta gris y una motocicleta roja. Para obligar a las víctimas a confesar la ubicación del dinero, los atacantes maniataron de pies y manos a los presentes y amordazaron a la dueña de la casa. El momento más crítico del atraco ocurrió cuando los delincuentes encañonaron a un niño en la cabeza con un arma de fuego, obligando a los desesperados padres a entregar el dinero para salvaguardar la vida del menor.

​Tras la huida de los delincuentes, los agraviados manifestaron sus sospechas hacia el animador de una orquesta digital que había sido contratada para el evento familiar. Según denunciaron, este sujeto mostró una actitud sumamente sospechosa al mantenerse en constante comunicación telefónica tras finalizar la fiesta, lo que hace presumir que pudo haber actuado como “informante”. Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar de los hechos para recoger testimonios e iniciar las investigaciones que permitan identificar a los responsables.