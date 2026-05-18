Decenas de ciudadanos acudieron desde la tarde de este domingo a los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones, ubicado en el distrito de Jesús María, para expresar su rechazo a los resultados de la primera vuelta presidencial oficializados por el organismo electoral. La movilización generó restricciones vehiculares en los alrededores de la sede institucional y obligó al despliegue de agentes policiales en la zona.

La protesta inició horas después de que el ente electoral proclamara los resultados correspondientes a los comicios realizados este domingo. Los asistentes permanecieron en el frontis del local portando banderas peruanas y camisetas blanquirrojas.

Calles cerradas en los alrededores

El tránsito vehicular fue restringido en varias vías cercanas debido a la concentración de manifestantes y a trabajos de pavimentación que se ejecutan en los alrededores del Campo de Marte. Entre las calles afectadas figuran los jirones Nasca, Talara, Pachacútec y Mateo Pumacagua.

Algunos conductores reportaron congestión en distintas rutas cercanas al lugar. Mientras tanto, el personal policial permanece presente en los accesos para evitar incidentes y ordenar el tránsito.

En la zona se registró la presencia de efectivos de la División de Orden Público y Seguridad de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, llegaron patrulleros de las jurisdicciones de Magdalena del Mar, Jesús María y Pueblo Libre.

El objetivo del despliegue es mantener el orden mientras continúa la protesta frente al organismo electoral. Hasta el momento no se han reportado enfrentamientos ni personas detenidas.

Manifestantes anuncian nueva movilización

Los ciudadanos que participan en la protesta indicaron que permanecerán en la zona durante las próximas horas. Algunos asistentes señalaron que evalúan movilizarse hacia la avenida Arequipa como parte de sus medidas de protesta.

La situación continúa siendo monitoreada por las autoridades mientras se mantiene la restricción vehicular en los alrededores del organismo electoral. El tránsito en la zona dependerá de cómo evolucione la concentración durante la noche.