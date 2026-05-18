Un creador de contenido identificado como Manuel Ascencio Blas fue detenido durante el fin de semana en el distrito de Mi Perú luego de realizar una transmisión en vivo en TikTok en la que aparecía portando un arma de fuego y consumiendo alcohol en la vía pública. La intervención se produjo después de que agentes policiales detectaran el video y ubicaran al involucrado en pocos minutos.

De acuerdo con un informe difundido por el programa 24 Horas, el detenido, conocido en redes sociales como ‘Tico Tico’, se encontraba acompañado de otras personas al momento de la transmisión. Durante el video mostró de forma directa una pistola Glock que, según informó la Policía Nacional del Perú, pertenece a la institución.

Operativo policial

La intervención estuvo a cargo de agentes del Escuadrón Verde, el Grupo Terna y personal de la municipalidad distrital. Los efectivos llegaron hasta el lugar tras rastrear la transmisión difundida en redes sociales.

Durante el operativo también se identificó a uno de los acompañantes del creador de contenido. La Policía informó que esa persona también forma parte de la institución policial.

Tras revisar el arma incautada, las autoridades determinaron que no contaba con autorización legal para ser portada. Ese hallazgo motivó nuevas diligencias para esclarecer cómo llegó el arma al poder del detenido.

La Policía también informó que Manuel Ascencio Blas registra una requisitoria vigente por homicidio. Asimismo, señalaron que mantiene antecedentes por robo, agresión y violencia familiar.

Investigación en curso

Luego de su captura, el investigado fue trasladado a la base del Escuadrón Verde para continuar con las diligencias correspondientes. Actualmente afronta una investigación por presunta tenencia ilegal de armas.

Las autoridades continúan con las indagaciones para determinar si existen otras personas involucradas en el caso. También se evaluará la situación del acompañante identificado durante la intervención.