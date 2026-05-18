El club Universitario de Deportes anunció el inicio de un proceso disciplinario interno contra el futbolista José Rivera, conocido como el “Tunche”, tras protagonizar un polémico incidente al finalizar el partido frente a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Apertura.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el club crema informó que el delantero no será considerado en el primer equipo mientras se desarrollan las evaluaciones correspondientes. La institución remarcó además su compromiso con el respeto a los símbolos, valores e identidad del club.

La decisión de Universitario se produce luego de la difusión de imágenes en las que se observa a Rivera abandonando el campo de juego visiblemente fastidiado por la derrota 1-0 ante Atlético Grau. En el video, el atacante se quita la camiseta del club y posteriormente la patea, generando una fuerte reacción entre los aficionados.

El hecho provocó críticas en redes sociales, donde varios hinchas cuestionaron la actitud del futbolista y consideraron inapropiado el gesto hacia la camiseta crema.

Otros usuarios, en cambio, señalaron que la reacción del jugador habría sido producto de la frustración por el resultado adverso.

Universitario no precisó cuánto tiempo tomará el proceso disciplinario ni cuáles podrían ser las posibles sanciones contra el delantero. Sin embargo, dejó en claro que evaluará el caso conforme a sus normas internas y principios institucionales.

📃 Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/dm0vTL3bIv — Universitario (@Universitario) May 17, 2026