El candidato a la presidencia, Roberto Sánchez ofreció versiones contradictorias ante el Ministerio Público sobre el destino de los aportes realizados por militantes de Juntos por el Perú. Un reportaje de Cuarto Poder reveló que en su primera declaración sostuvo que el dinero estaba destinado al pago de tasas para trámites ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Posteriormente cambió su versión y afirmó que esos recursos eran administrados por el Comité Electoral Nacional para cubrir gastos operativos, como útiles de oficina, directivas y viáticos. También aseguró que esos montos no formaban parte del financiamiento partidario.

Fuente: Cuarto Poder.

Investigación fiscal

El caso forma parte de una acusación fiscal que solicita cinco años y cuatro meses de prisión contra Roberto Sánchez por presunta falsa declaración y falseamiento de información sobre aportes, ingresos y gastos de una organización política. El requerimiento también plantea su inhabilitación para ejercer cargos dentro del partido.

Según la investigación, el candidato presentó ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales balances de los años 2018, 2019 y 2020 en los que declaró que su agrupación no registró ingresos privados. Sin embargo, la Fiscalía detectó depósitos de militantes por montos de entre 300 y mil soles que sumaron 204 mil soles.

¿Qué rol tuvo su hermano?

Durante las diligencias, el candidato también responsabilizó a su hermano William Ricardo Sánchez Palomino, quien presidía el Comité Nacional Electoral. Según la investigación, parte del dinero observado terminó en cuentas vinculadas a su entorno familiar.

En su declaración ante la Fiscalía, el líder de Juntos por el Perú señaló que “el comité presidido por su familiar directo sabrá dar cuenta de ello por ser el responsable directo de dicha gestión”. No obstante, la investigación sostiene que fue el propio candidato quien firmó la documentación presentada ante la ONPE.

La auditoría también detectó un presunto aporte en especie valorizado en 27 mil 400 soles por el uso de un local partidario. Durante la verificación, la persona que figuraba como aportante negó haber realizado esa cesión.