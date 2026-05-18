Tras las declaraciones de Miguel Amado, ‘Melcochita’ decidió pronunciarse y aseguró que su relación con Heydi Amado “no se puede romper“.

En diálogo con ‘Magaly TV: La Firme’, el cómico aseguró que el padre de su nueva pareja nunca le hizo algún reclamo directamente. Por su parte, Heydi Amado afirmó que su papá jamás conversó con Pablo Villanueva sobre la relación que mantienen.

Ante esta situación, Heydi le consultó al cómico si va a continuar con la relación a peaar de que su padre no esté de acuerdo.

“ Por supuesto. Mi amor no se puede romper, así llueve o truene ”, aseguró.

Suegro de ‘Melcochita’ está en contra de relación del cómico y su hija de 22 años: “Una payasada”

El padre de Heydi Amado, la nueva pareja de ‘Melcochita’, expresó su rechazo a la relación sentimental debido a la amplia diferencia de edad entre ambos.

En diálogo con ‘Magaly TV: La Firme’, Miguel Amado habló sobre la mediática relación de su hija con el cómico, quien recientemente puso fin a su relación con Monserrat Seminario, madre de sus hijas.

“Para mí esto es una payasada y no estoy de acuerdo para nada de esto, obviamente que no. ¿Qué papá va a estar de acuerdo con todo esto que está pasando?”, expresó el padre.

Don Miguel lamentó que ‘Melcochita’ haya empezado a ver a su hija como una mujer, situación que —según señaló— se habría dado luego de que su conviviente permitiera el acercamiento entre ambos.

“Si yo voy a tu casa. Yo jamás voy a mirar a tu hija, jamás, si yo la miro a esa niña, la miro como a una hija”, agregó.