Las juezas y jueces supremos titulares, junto con los magistrados provisionales de las salas penales de la Corte Suprema, recibirán este lunes una capacitación respecto al uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el sistema de justicia.

Durante el evento académico, titulado “Tendencias actuales y delitos cometidos mediante Inteligencia Artificial” y “Uso de la IA en la Justicia”, también se analizarán los delitos perpetrados por organizaciones criminales utilizando esta herramienta tecnológica.

A través de un comunicado, el Poder Judicial informó que esta actividad busca dotar a los magistrados de herramientas conceptuales y prácticas sobre el uso responsable, ético y legalmente regulado de la inteligencia artificial, especialmente en la lucha contra el crimen organizado.

En la ponencia “Tendencias actuales y delitos cometidos mediante Inteligencia Artificial” se abordarán temas vinculados a las nuevas modalidades delictivas y a los métodos operativos emergentes de la criminalidad, así como las tipologías y la evolución de los delitos perpetrados mediante el uso de IA.

Asimismo, se examinarán temas relacionados con los retos que enfrenta la función jurisdiccional en materia de debido proceso y tutela judicial frente a delitos vinculados con la IA, entre otros aspectos.

En la segunda exposición, titulada “Uso de la IA en la Justicia”, se van a abordar temas relacionados con la aplicación de herramientas de inteligencia artificial en el sistema judicial, así como marco ético y jurídico.

Además, se revisarán las directrices para el uso responsable de la IA en el ámbito judicial elaboradas por PACCTO 2.0 (programa de cooperación regional entre la Unión Europea y América Latina).

Entre los expositores figuran el magistrado Thomas Cassuto, presidente de la Sala del Tribunal de Apelación de Reims, en Francia; la magistrada española Carlota Cuatrecasas Monforte, reconocida por su trayectoria en el ámbito penal y su especialización en inteligencia artificial aplicada a la justicia; así como Haffide Boulakras, director adjunto de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia.