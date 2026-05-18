En la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga Femenina, Universitario de Deportes dio el golpe de visita y venció por 3-1 a Alianza Lima. Karen Araya, Sofía Oxandabarat y Pierina Núñez fueron las artífices de la celebración de la “U”, que obtiene puntaje perfecto y se ubica en lo más alto de la tabla. No obstante, lo deportivo no fue lo único destacado del cotejo.

En medio de la expectativa por el clásico, una tierna imagen se robó la atención de los hinchas en Matute: las jugadoras de ambos equipos ingresaron al campo acompañadas de perros rescatados que hoy buscan una nueva oportunidad de vida, en una activación impulsada por Cemento Sol y Fundación Huellas Perú para promover la adopción responsable de mascotas.

La acción reunió a referentes del fútbol femenino como Adriana Lúcar, delantera de Alianza Lima, así como a Stephanie Lacoste, una de las jugadoras más representativas del cuadro crema, quienes participaron del ingreso al campo junto a los perros disponibles para adopción.

Mientras las jugadoras ingresaban a la cancha junto a los animales rescatados, el estadio difundió un mensaje invitando a los asistentes a sumarse a esta causa y conocer las historias de los perros que actualmente esperan encontrar un hogar. “Queríamos aprovechar un espacio tan importante y masivo como el clásico de la Liga Femenina para promover la adopción responsable y conectar a estos perritos con personas dispuestas a darles un hogar seguro”, señala Claudia Rivero, Gerente de Marketing de UNACEM.

La iniciativa forma parte del programa que UNACEM y Cemento Sol desarrollan junto a Fundación Huellas Perú, enfocado en el rescate, recuperación y adopción responsable de perros encontrados en la planta de Atocongo de UNACEM y zonas aledañas.

A través de esta labor se buscan generar conciencia sobre la importancia de la tenencia responsable y de brindar a los animales espacios adecuados y seguros para su cuidado, contribuyendo así a prevenir situaciones de abandono y exposición al riesgo. “Nuestro objetivo es promover una cultura de cuidado responsable. Por eso, buscamos generar conciencia sobre la importancia de no exponerlos a situaciones de riesgo ni abandonarlos en espacios que no son adecuados para su bienestar”, añade Claudia Rivero.

El proceso incluye rescate especializado, evaluación veterinaria, vacunación, esterilización, alimentación y acompañamiento permanente hasta que cada animal esté listo para integrarse a una familia. Actualmente, los perros permanecen en un albergue ubicado en Lurín mientras esperan ser adoptados.

Además de la activación en el clásico de la Liga Femenina, la jornada incluyó contenidos digitales y mensajes de sensibilización en redes sociales para amplificar el alcance de la campaña y seguir promoviendo la adopción responsable.

Las personas interesadas en conocer a los perros disponibles para adopción pueden encontrar más información en las redes sociales de Cemento Sol y Fundación Huellas Perú.