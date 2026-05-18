​Un nuevo hecho de violencia se registró en el Establecimiento Penitenciario de Puno (ex Yanamayo), donde un interno de 49 años resultó gravemente herido tras ser atacado con 16 puñaladas en el interior del recinto.

Debido a la gravedad de las lesiones, que se concentraron principalmente en la zona del tórax, la víctima fue evacuada de emergencia hacia el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. En el nosocomio, el personal médico del área de trauma shock logró estabilizarlo tras intensas maniobras de auxilio.

​Este sangriento episodio vuelve a encender las alarmas sobre la crisis de inseguridad, el descontrol y los constantes actos de violencia que se viven en las cárceles de la región altiplánica. A pesar de la gravedad de la situación, la Dirección Regional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha mantenido el hermetismo y aún no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre las circunstancias del ataque ni las identidades de los agresores.

Las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional ya han iniciado las investigaciones para esclarecer cómo ingresó el arma blanca al penal y determinar las responsabilidades del caso. Mientras tanto, la opinión pública y los familiares de los internos exigen una reestructuración inmediata en las medidas de seguridad de Yanamayo para frenar estos recurrentes hechos de sangre.