En el marco de las celebraciones por el Día Nacional de la MYPE, el Gobierno Regional La Libertad concretó la firma de un importante convenio de cooperación interinstitucional con el Programa Nacional Compras a MyPerú del Ministerio de la Producción, orientado a fortalecer la participación de las micro y pequeñas empresas manufactureras de la región en las adquisiciones públicas.
Gracias a este acuerdo interinstitucional se impulsará la producción de más de 29 mil pares de calzado escolar, generando oportunidades de empleo y dinamizando la economía regional a través de la participación de las MYPE del sector cuero y calzado.
Se estima que la compra del gran lote mencionado de calzado está valorizado en 3 millones de soles, y debe realizarse este mismo año. Asimismo, se distribuirá a niños de nivel primaria de las 12 provincias. El área usuario que llevará a cabo este proceso es la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, con el acompañamiento técnico de la Gerencia Regional de la Producción.
El convenio contempla además la promoción de sectores estratégicos como textil y confecciones, cuero y calzado, metalmecánica, madera y otros derivados manufactureros, buscando fortalecer las capacidades productivas de las empresas locales y promover el desarrollo económico sostenible de la región.
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