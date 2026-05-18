La empresa Lima Airport Partners, concesionaria del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, anunció su disposición de ceder un terreno de más de 1,000 metros cuadrados para la construcción de una unidad de flagrancia delictiva en el terminal aéreo.

La medida busca fortalecer la respuesta inmediata frente a delitos detectados en la principal puerta de ingreso y salida del país.

La propuesta fue abordada durante una reunión interinstitucional en la que participaron representantes del Poder Judicial del Perú, la Asociación de Exportadores, la Sociedad Nacional de Industrias y la Policía Nacional del Perú. En el encuentro se alcanzaron acuerdos orientados a reforzar el sistema de justicia inmediata y agilizar la atención de delitos flagrantes.

Las unidades de flagrancia permiten una actuación coordinada entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía y la Defensa Pública, facilitando procesos judiciales rápidos y reduciendo significativamente los tiempos de atención . Según cifras oficiales, los procesos inmediatos en estas unidades pueden resolverse en un promedio de 72 horas.

La futura infraestructura en el aeropuerto del Callao atendería delitos vinculados a documentos falsos, trata de personas, contrabando y tráfico ilícito de drogas. Además, permitirá realizar intervenciones policiales y migratorias en el mismo lugar de los hechos, evitando traslados de detenidos y mejorando las condiciones de seguridad.

El Poder Judicial informó que actualmente existen 38 unidades de flagrancia operativas en distintos distritos judiciales del país, con altos niveles de resolución de casos en primeras audiencias. Las instituciones participantes destacaron que esta iniciativa representa un avance en el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para fortalecer la seguridad ciudadana y modernizar el sistema de justicia peruano.