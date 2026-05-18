Alessa Wichtel habló sobre su situación sentimental luego de su separación del futbolista Aldo Corzo. Durante la conversación, la actriz fue consultada respecto a la infidelidad y la posibilidad de perdonar dentro de una relación.

En ese contexto, Wichtel recordó que en algún momento consideró posible perdonar una traición amorosa, siempre y cuando hubiera un arrepentimiento sincero de por medio.

“ En algún momento creí que sí, porque siempre he creído en las segundas oportunidades, sobre todo cuando se trata de un hecho aislado y existe un arrepentimiento genuino ”, aseguró a Trome.

Con el paso de los años, la artista afirmó que su manera de ver las relaciones cambió a raíz de experiencias personales que transformaron su perspectiva sentimental.

“ Pero con el tiempo y las experiencias vividas entendí que la infidelidad muchas veces revela heridas más profundas: inseguridad, falta de autocontrol y ausencia de lealtad y valores. Y para mí, la confianza es una de las bases más importantes de una relación ”, manifestó.

La actriz de ‘Valentina Valiente’ señaló que la tranquilidad emocional es un aspecto fundamental para mantener la estabilidad dentro de una relación.

Asimismo, indicó que cuando en una relación predominan el respeto y la confianza, los celos dejan de tener cabida dentro del vínculo amoroso.

“Me considero territorial cuando estoy en pareja, porque protejo lo que amo. Pero también creo que cuando existe confianza, respeto y tranquilidad emocional, no queda espacio para los celos”, expresó.