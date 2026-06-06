Con el objetivo de contribuir al desarrollo transparente, ordenado y legal de la Segunda Elección Presidencial 2026, el Ministerio Público – Distrito Fiscal de Piura desplegará a 164 fiscales, para los 348 locales de votación ubicados en las provincias de Piura, Paita, Sechura, Morropón y Huancabamba.

Esta labor fiscal se ejecutará conforme al Plan de Acción para el Monitoreo de las Elecciones Generales 2026, dispuesto por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, orientado a prevenir e identificar la comisión de delitos electorales, así como a velar por el respeto de los derechos ciudadanos durante toda la jornada electoral.

Durante este domingo 7, los fiscales designados realizan acciones preventivas y disuasivas frente a posibles infracciones a la normativa electoral, manteniéndose atentos a cualquier hecho que pudiera afectar el normal desarrollo del proceso democrático. En tanto que, los fiscales penales de turno de todo el distrito fiscal se mantendrán en alerta ante la comisión de ilícitos penales en el contexto del proceso electoral.

Durante los días previos a la jornada electoral se viene coordinando con las autoridades competentes la atención inmediata de cualquier incidencia que requiera intervención fiscal.

El monitoreo y supervisión de la labor fiscal la realizaran los fiscales superiores, así como la presidencia de la junta de fiscales superiores; además participará también un fiscal adjunto superior; ya que todos ellos efectuarán visitas in situ a los distintos puntos de la jurisdicción para verificar el cumplimiento de las funciones asignadas al personal fiscal.

Con estas acciones, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la defensa de la legalidad, la transparencia electoral y el fortalecimiento de la democracia, contribuyendo a que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en un clima de respeto, seguridad y confianza.