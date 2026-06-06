El Gobierno de José María Balcázar emitió un pronunciamiento previo a la segunda vuelta presidencial que se realizará este domingo 7 de junio. A través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ejecutivo ratificó su compromiso con el desarrollo del proceso electoral y llamó a la ciudadanía a respetar los resultados que se obtengan en las urnas.

El mensaje fue difundido a pocas horas de una jornada que definirá al próximo presidente del Perú para el periodo 2026-2031. En ese contexto, las autoridades señalaron que se han adoptado medidas para garantizar que las votaciones se desarrollen dentro del marco constitucional y con las condiciones necesarias de seguridad.





¿Qué medidas aplicará el Ejecutivo?

El Gobierno recordó que tiene la responsabilidad de garantizar el normal desarrollo de los comicios en cumplimiento de sus funciones constitucionales. Por ello, reafirmó su disposición de brindar las condiciones necesarias para que la población ejerza su derecho al voto.

Asimismo, informó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú participarán en las labores de protección de los centros de sufragio y del material electoral. Estas acciones se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en la normativa vigente para los procesos electorales.

El pronunciamiento también precisa que las medidas de seguridad no concluirán con el cierre de las mesas de sufragio. Las labores de resguardo se extenderán a las etapas posteriores del proceso, incluyendo la custodia de las ánforas y demás documentación electoral hasta su entrega a las entidades competentes. La supervisión abarcará desde la instalación de las mesas hasta la protección del material utilizado en la votación.

Recursos para organismos electorales

Otro de los aspectos destacados por el Gobierno fue el apoyo brindado a las instituciones encargadas de organizar y fiscalizar las elecciones. Según indicó, se han destinado los recursos presupuestales necesarios para el adecuado funcionamiento de los organismos involucrados en el proceso.

Entre las entidades mencionadas figuran la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). También se incluyó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que participarán en las tareas vinculadas a la jornada electoral.

Finalemente, el Ejecutivo exhortó a la ciudadanía a aceptar el resultado que arrojen las urnas una vez concluido el proceso. La administración de José María Balcázar sostuvo que el respeto a la decisión de los electores es un elemento fundamental para la convivencia democrática.

En esa línea, el Gobierno remarcó la importancia de actuar con responsabilidad durante esta etapa decisiva para el país. Además, expresó que la unidad de los peruanos será clave para afrontar los próximos años independientemente del resultado electoral.