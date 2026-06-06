El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que en los próximos días se proclamarán los resultados oficiales de las elecciones para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, realizadas de manera simultánea a la primera vuelta presidencial del pasado 12 de abril.

Según explicó, la proclamación no pudo concretarse antes de la segunda vuelta presidencial debido a la complejidad procesal y operativa que implicó la revisión de actas y la resolución de observaciones. No obstante, aseguró que el proceso se encuentra en su etapa final.

Burneo señaló que los Jurados Electorales Especiales (JEE) vienen culminando el cierre de las elecciones de senadores nacionales y regionales, diputados y parlamentarios andinos. Asimismo, indicó que la mayoría de estos órganos electorales ya ha declarado resultados y que el resto concluirá sus labores en los próximos días.

El titular del JNE estimó que, a más tardar el martes, se habrá resuelto el total de actas observadas. Posteriormente, la información será remitida a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la actualización definitiva del conteo de votos.

Una vez consolidada toda la información, el pleno del JNE realizará la proclamación oficial de los candidatos electos al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. En las Elecciones Generales 2026 se eligieron 60 senadores, 130 diputados y cinco representantes peruanos ante el Parlamento Andino.