La Fiscalía de la Nación recibió una queja contra algunos fiscales de Lambayeque por demorar en resolver las denuncias que se le sigue al alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz, Elber Requejo Sánchez.

En el documento, se mencionan seis investigaciones por presuntos actos de corrupción que el Ministerio Público aún no culmina pese a haber transcurrido el plazo señalado.

Detalles

Uno de los casos es por la compra de motos sobrevaloradas, el cual se encuentra a cargo del fiscal Javier Idrogo Rodríguez. En la denuncia se advirtió sobre el intento de comprar seis unidades a S/. 150,000.00 (S/ 25,000 cada una).

Asimismo, se denunció la compra de 50 sillas de ruedas por la suma S/ 28,000, es decir S/ 560 cada una, cuando su precio en el mercado oscila entre S/ 405 a S/ 435 de las mismas características. El caso está a cargo de la fiscal Cinthia Pérez Sandoval.

Del mismo modo, se denunció el traslado de chatarra (fierro de construcción) perteneciente a la comuna de JLO en un vehículo de la empresa “Negocios y Transportes en General Rodas SAC”. El caso está a cargo de la fiscal Rocío Deza Huamán.

También se menciona el caso de la remodelación de servicios higiénicos en el mercado Moshoqueque, “los más caros del Perú”, por la suma de 1 millones 300 mil soles, los cuales empezaron a fallar meses después de su inauguración.

Además, consta la denuncia por conformidad de gastos para el equipo mecánico cuando los vehículos de la municipalidad aún no se les daba mantenimiento.

El último caso es porque “pretendieron cobrar por la elaboración de expedientes técnicos hechos por la municipalidad. Las órdenes de servicios de pago ya estaban listas para entrega a terceros, realicé la denuncia y se anularon dichos pagos”, consta en la queja presentada por el denunciante Ronal Gonzales Urbina.

Trámite

La congresista Jessica Córdova remitió la queja a la Fiscalía de la Nación, la cual lo derivó a la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora.