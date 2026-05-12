El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, solicitó al Congreso de la República del Perú aprobar la nueva ley orgánica del Ministerio Público del Perú al considerar que la normativa actual ha quedado desfasada y limita la capacidad de la institución frente a delitos complejos.

Durante su pronunciamiento, sostuvo que el proyecto, actualmente en debate en la Comisión de Constitución, busca modernizar el trabajo fiscal y mejorar las herramientas de investigación.

“Esperemos que sea aprobada. Creo que va a facilitar enormemente la reforma institucional y la superación de múltiples problemas que tenemos como institución”, señaló.

Gálvez indicó que uno de los principales cambios plantea enfocarse en los patrimonios de las organizaciones criminales para identificar, congelar, decomisar y recuperar bienes obtenidos de actividades ilícitas.

En ese marco, anunció la creación de una Unidad de Recuperación de Activos y de la Oficina de Análisis Estratégico de la Criminalidad (OFAE).

Además, cuestionó que algunas investigaciones fiscales se inicien únicamente por publicaciones periodísticas o denuncias sin sustento suficiente.

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