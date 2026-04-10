A pocos días de las elecciones del 12 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones precisó que el recuento de votos no será una práctica habitual, sino una medida extraordinaria que se aplicará únicamente cuando existan fallas materiales en las actas electorales que no puedan corregirse por la vía regular.

Según lo informado, este mecanismo se activa tras la detección de inconsistencias por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Entre las situaciones que lo justifican figuran actas sin firmas, errores de cálculo, datos ilegibles, información incompleta o diferencias entre el número de votantes y los votos consignados.

El procedimiento será desarrollado en audiencias públicas continuas, con la participación del Ministerio Público y la presencia de personeros de organizaciones políticas previamente notificados.

El recuento estará a cargo de un Jurado Electoral Especial, integrado por representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y un ciudadano, e incluirá la revisión individual de cada cédula mediante el llamado “canto del voto”. Este proceso se realizará entre el 16 y 18 de abril, una vez que la ONPE concluya el conteo inicial, siendo esta entidad la única facultada para solicitar su ejecución.