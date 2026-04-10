El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, anunció que los votos en Lima y Callao empezarán a conocerse a partir de las 7:00 p.m. del domingo 12 de abril. Esto es, dos horas después del cierre de mesas.

Destacó que los tiempos de conteo de votos se reducirán significativamente gracias a las mejoras tecnológicas implementadas por la institución que dirige.

Candados

Corvetto explicó que la ONPE ha desarrollado nuevos softwares para agilizar el conteo y otras gestiones en las mesas de votación, herramientas auditadas por instituciones privadas.

“En este contexto de desconfianza como el que tenemos, donde nadie cree a nadie, donde no se cree a las instituciones públicas y los organismos electorales, y sus titulares somos cuestionados, teníamos que, necesariamente, entregarle al país nuevos sistemas de cómputo”, puntualizó durante una conferencia ante la Asociación de Prensa Extranjera en Perú.

El alto funcionario agregó que la entidad resguardará 453 toneladas de votos emitidos en la próxima jornada electoral, hasta que los resultados oficiales sean proclamados.

En esa línea, agregó que se contará con 126 oficinas descentralizadas y equipadas con cámaras biométricas para resguardar las actas y cédulas.

Finalmente, calificó a las Elecciones Generales 2026 como las “más complejas” de la historia del Perú, debido al gran número de organizaciones políticas –34 partidos y tres alianzas electorales–, así como la polarización y la alta fragmentación.

Al respecto, Corvetto también manifestó su preocupación por la elección de un presidente de la República, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino mediante una sola cédula de votación.