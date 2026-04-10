La Municipalidad Metropolitana de Lima dio a conocer el inicio de procesos administrativos sancionadores contra diversas agrupaciones políticas, tras haber infringido la intangibilidad del Centro Histórico al realizar actividades proselitistas durante el cierre de campaña electoral.

Mediante un comunicado, la entidad edil señaló que uno de los casos más emblemáticos es el del Partido Político Cívico Obras, sancionado con una multa de 24 750 soles por instalar elementos y generar obstáculos en la vía pública, además de no cumplir con la limpieza ni la recolección de residuos tras una concentración política realizada en la Plaza San Martín.

Por su parte, el partido Juntos por el Perú fue sancionado con 34 375 soles por realizar una actividad sin autorización municipal en la Plaza Dos de Mayo.

Asimismo, se le atribuye el estacionamiento indebido de vehículos que obstaculizaron la libre circulación, así como el incumplimiento de las labores de limpieza del espacio público.

Ante estas infracciones, la comuna capitalina informó que desplegó operativos de limpieza en las zonas afectadas y reforzó las labores de fiscalización, vigilancia y control en las principales plazas y calles del Cercado de Lima, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas municipales.

“Es importante recordar que, el Centro Histórico de Lima es una zona intangible, donde está prohibido realizar marchas, manifestaciones o concentraciones que puedan afectar la seguridad, el orden público o la conservación del patrimonio. Asimismo, se encuentra prohibida la instalación de estructuras en la vía pública o la ocupación de la misma”, indica el escrito.

Cabe precisar que dichas disposiciones se sustentan en el Acuerdo de Concejo N.° 026-2023 y el Decreto Supremo N.° 003-2021-IN.

En esa línea, la Municipalidad de Lima exhortó nuevamente a las organizaciones políticas a actuar con responsabilidad, sobre todo durante el cierre de campaña electoral, y a respetar el Centro Histórico de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad.