A pocos días de las elecciones, los ciudadanos que pierdan o sufran el robo de su Documento Nacional de Identidad (DNI) podrán solicitar una dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para evitar la multa por no votar.

Para acceder a este beneficio, primero deberán presentar una denuncia policial en una comisaría y, con ese documento, tramitar la dispensa ante el JNE a partir del 13 de abril. Este procedimiento también aplica para quienes no puedan sufragar por causas justificadas, como hospitalización o por desempeñar funciones obligatorias durante la jornada electoral, entre ellos efectivos de seguridad, personal del sistema electoral o trabajadores de salud.

La multa por no votar es de 110 soles para los distritos considerados no pobres y 55 soles para las consideradas pobreza no extrema. Asimismo, la sanción para los miembros de mesa que no cumplan esta función es de 275 soles.

El organismo electoral precisó que el trámite puede realizarse incluso meses después de las elecciones, siempre que se haga antes de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales remita la lista oficial de ciudadanos omisos.

En el caso de los miembros de mesa que no puedan cumplir su función por pérdida o robo del DNI, deberán realizar dos gestiones: una dispensa por no votar y otra por no haber asumido el cargo.

EL DNI ES EL ÚNICO DOCUMENTO VÁLIDO

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), recordó que el DNI es el único documento válido para sufragar, por lo que no se aceptan licencias de conducir ni otros carnés.

No obstante, sí se permitirá votar con el DNI vencido, el DNI amarillo o versiones anteriores del documento, siempre que el nuevo se encuentre en trámite y aún no haya sido recogido. Asimismo, los jóvenes que hayan cumplido 18 años recientemente o el mismo día de las elecciones y no cuenten aún con el DNI electrónico podrán votar con su documento amarillo.

Cabe precisar que están obligados a votar todos los ciudadanos que cumplan 18 años hasta el mismo día de la elección. En tanto, el voto es obligatorio hasta los 70 años, a partir de esa edad, es facultativo, si desean pueden acudir a las urnas, de lo contrario, no se aplicará la multa.

CÓMO SOLICITAR LA DISPENSA

El trámite de dispensa puede realizarse de manera presencial o virtual:

Presencial: Acudiendo a una oficina del JNE, presentando la solicitud con los documentos que justifiquen la inasistencia (certificado médico, constancia de viaje o denuncia policial) y realizando el pago correspondiente de S/ 25.90 en el Banco de la Nación con el código 01465 a cuenta del Sistema Electoral J.N.E. o mediante la plataforma págalo.pe por concepto de dispensa y justificación con el mismo código de 01465

Virtual: A través de la plataforma digital del JNE, donde el ciudadano debe registrarse con su DNI, seleccionar el tipo de dispensa, adjuntar los documentos sustentatorios, realizar el pago en línea del Banco de la Nación a través de págalo.pe, con código 01465 y guardar el número de expediente para dar seguimiento al trámite.