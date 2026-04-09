Más de 27 millones de peruanos, tanto en el país como en el extranjero, están convocados a votar este domingo 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. En estos comicios se elegirán presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino.

En el Perú, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de edad. Incluso quienes cumplan 18 años el mismo día de la elección podrán participar . Sin embargo, esta obligación tiene un límite.

Según la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones, el sufragio es obligatorio solo para personas entre 18 y 70 años.

A partir de los 70 años, el voto deja de ser obligatorio y se vuelve facultativo. Es decir, los adultos mayores pueden decidir libremente si acuden o no a las urnas sin recibir sanción.

En tanto, el incumplimiento del voto obligatorio entre los 18 y 70 años puede generar sanciones económicas, como multas, salvo que el ciudadano justifique su inasistencia. Estas medidas buscan asegurar una alta participación electoral y fortalecer la representatividad de las autoridades elegidas.

Para facilitar el proceso, las autoridades electorales han dispuesto diversas medidas logísticas, como la habilitación de locales de votación en todo el país y en el extranjero, así como campañas informativas para orientar a la ciudadanía sobre cómo y dónde votar.

Finalmente, se recomienda a los electores verificar con anticipación su local de votación y acudir en el horario sugerido para evitar aglomeraciones. La participación informada y responsable es clave para el desarrollo de un proceso electoral ordenado y transparente.