Dos mujeres y un adolescente de 17 años fueron intervenidos por presuntamente estar implicados en una extorsión. La víctima denunció que recibía amenazas y le exigían el pago de 30 mil soles para no atentar contra su integridad física. Las intervenciones se realizaron en los distritos de Trujillo y Laredo.

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La agraviada acudió hasta el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este y detalló que desde el 9 de este mes recibió mensajes intimidatorios a su celular, donde le exigían la fuerte suma de dinero. Los detectives ejecutaron trabajos de inteligencia y análisis de datos que permitió identificar y capturar a tres sospechosos.

Se detuvo a las apodadas “Chata” y “Lunareja”, en una vivienda del sector San Idelfonso (Laredo). Además, del menor conocido con el alias de “Jotace” cuando se encontraba en un puesto de comidas del exmercado Mayorista de Trujillo.

En el operativo se incautó dos equipos celulares, siete calcomanías identificatorias de las bandas criminales “La Jauría” y “Nueva Jauría”, además de seis municiones sin percutir de arma de fuego.

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